سد زایندهرود هم اکنون فقط ۸ درصد ذخیره دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرعامل آبفای اصفهان گفت: سد زایندهرود که تأمینکننده آب ۹۵ شهر در چهار استان است اکنون فقط حدود ۸ درصد ذخیره دارد.
ناصر اکبریان با بیان اینکه نقاط مختلف کشور ۶ سال خشکسالی دارد، اما اصفهان بیش از دو دهه با خشکسالی دست و پنجه نرم میکند افزود: برای اولین بار به طور متوسط ۹۶ درصد نسبت به سالهای قبل کاهش باران داشتیم و برای اولین بار در زمستان دچار شرایط سخت آبی شدهایم.
وی با اشاره به همراهی مردم در صرفه جویی مصرف آب گفت: با مشارکت مردم در پویشهای فرهنگ مصرف آب تا امروز قطعی آب در مناطق زیر پوشش آبفای استان نداشتیم.
جمعیتی در حدود ۵ میلیون نفر در نزدیک به هزار روستا و ۱۰۲ شهر زیر پوشش خدماترسانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان قرار دارد.