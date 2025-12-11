برگزاری همایش بانوان فاطمی در مراغه
همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) همایش بزرگ بانوان فاطمی در مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،همایش بانوان فاطمی با حضور ۳۰۰ نفر از بانوان مراغه برگزار و در آن بر الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا (س) و رعایت حجاب و عفاف در جامعه تاکید شد.
حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این همایش گفت: بانوان زندگی، رفتار و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی خود قرار دهند.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود:ولادت حضرت زهرا (س) بهترین انتخاب برای بزرگداشت روز مادر و تحلیل از مقام بانوان است.
وی اضافه کرد: برای معرفی و شناساندن شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) رسانهها باید بیشترین از این تلاش و اهتمام داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد:بانوان ایرانی در طول تاریخ بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تمامی تلاشهای دشمنان ارزش و جایگاه بانوان ایرانی اسلامی را حفظ کردهاند.
امام جمعه مراغه گفت:در زمان حاضر رسالت بانوان در اداره خانواده، شوهر داری و تربیت فرزندان بسیار است.
دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر مراغه هدف از برگزاری این همایش را شناخت شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام مادر بیان کرد.
حجت الاسلام رجب زاده افزود: در این همایش همچنین بانوان با امضای بیانیهای بر لزوم رعایت حجاب و عفاف در جامعه تاکید کردند.
در پایان همایش از بانوان نمونه و مادران و همسران شهدا تجلیل و قدردانی شد.