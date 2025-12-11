به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،همایش بانوان فاطمی با حضور ۳۰۰ نفر از بانوان مراغه برگزار و در آن بر الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا (س) و رعایت حجاب و عفاف در جامعه تاکید شد.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این همایش گفت: بانوان زندگی، رفتار و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی خود قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود:ولادت حضرت زهرا (س) بهترین انتخاب برای بزرگداشت روز مادر و تحلیل از مقام بانوان است.

وی اضافه کرد: برای معرفی و شناساندن شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) رسانه‌ها باید بیشترین از این تلاش و اهتمام داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد:بانوان ایرانی در طول تاریخ بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تمامی تلاش‌های دشمنان ارزش و جایگاه بانوان ایرانی اسلامی را حفظ کرده‌اند.

امام جمعه مراغه گفت:در زمان حاضر رسالت بانوان در اداره خانواده، شوهر داری و تربیت فرزندان بسیار است.

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر مراغه هدف از برگزاری این همایش را شناخت شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام مادر بیان کرد.

حجت الاسلام رجب زاده افزود: در این همایش همچنین بانوان با امضای بیانیه‌ای بر لزوم رعایت حجاب و عفاف در جامعه تاکید کردند.

در پایان همایش از بانوان نمونه و مادران و همسران شهدا تجلیل و قدردانی شد.