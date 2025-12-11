پیوند مازندران و گلستان در مسیر بلندترین خط ریلی
خط ریلی راه آهن شمال رگی زنده از پیکره اقتصاد، فرهنگ و زندگی مردم دو استان مازندران و گلستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، وقتی حوالی ۶ تا ۷ صبح در ایستگاه راه اهن ساری باشید مسافرانی را میتوان دید که به شرق مازندران و استان دیگر رهسپار هستند و صدای سوت قطاری که از پیوند دو استانِ همیشه سبز شمال؛ مازندران و گلستان خبر میدهد، خط آهنی که از دل کوه و شالیزار و روستا میگذرد، نه فقط مسیر جابهجایی، بلکه مسیر زندگی مردم شمال است.
این مسافران هر روز با این قطار، مسیر امیدشان را طی میکنند، از دانشجوی مازندرانی که برای کلاس درس تا گرگان میرود، تا دستفروش گلستانی که هر روز بساطی کوچکی در بازار مازندران راه میاندازد؛ همه مسافرانِ یک مسیر هستند.
مدیر کل راه آهن شمال با بیان اینکه ۷۰ درصد مسافران مسیر پل سفید تا گرگان با قطار جابجا میشوند، گفت: روزانه ۳ هزار مسافر اهل مازندران و گلستان از طریق خطوط ریلی این راه اهن جابجا میشوند.
رحمان معصومی ارزان بودن سفر در مقایسه با حمل و نقل زمینی را یکی از علتهای اقبال مردم دو استان به استفاده از قطار اعلام کرد و افزود: کرایه سفر در مسیر ۲۰۰ کیلومتر پل سفید به گرگان ۳۷ هزار تومان است
او با بیان اینکه ۵۷۳ هزار مسافر و ۷۳۴ هزار تن کالا فقط در ۶ ماه نخست امسال از طریق این راه آهن جابجا شدهاند، ادامه داد: راه آهن بندر ترکمن و به بندر امام که از مازندران میگذرد با ۱۴۰۰ کیلومتر به عنوان طولانیترین خط ریلی در سال ۱۴۰۰ ثبت یونسکو شده است.