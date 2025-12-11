پخش زنده
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به جو استان بارشهای پراکنده در برخی از نقاط از شمال غرب خراسان جنوبی قابل پیش بینی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: براساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی با عبور امواج کم دامنه از تراز میانی جو استان، افزایش ابر تا اوایل هفته آتی رخ میدهد و همچمنین با شکل گیری مرکز کم فشار در روزهای جمعه و شنبه بر سرعت ورزش باد افزوده میشود و در برخی نقاط وزش تندباد و گرد و خاک پیش بینی میشود.
وی افزود: از امرو زبا نفوذ تدریجی سامانه بارشی به جو استان بارشهای پراکنده در نقاطی از شمال غرب استان قابل پیش بینی است و با تقویت ناپایداریهای جوی به تدریج تا شنبه بارشها به سایر نقاط استان نیز میرسد و روند تغییرات دما از جمعه تا صبح یکشنبه به ویژه در طول روز به طور محسوسی کاهش مییابد.
صبح امروز سربیشه با دو درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته با بیشینه دمای ۲۶ سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۷ و ۲۴ درجه سلسیوس ثبت شد.