به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ چین کشوری با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون جمعیت، یکی از موفق‌ترین کشور‌های جهان در حوزه امنیت غذایی است. براستی این کشور چگونه توانسته غذای حدود ۲۰ درصد جمعیت جهان را بدون کمترین نوسانی تامین کند. این برنامه از سرزمین چین، تا حدودی پرده از این راز بزرگ برمی دارد.