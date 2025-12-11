مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از میزبانی ۲۰ امامزاده و بقاع متبرکه شاخص این استان از جشن‌های ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حجت الاسلام مختار کرمی گفت: به همت خادمین، هیئت امنا و گرو‌های مردمی، جشن‌های ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر و روز زن در امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان زنجان برگزار می‌شود.

کرمی گفت: در امامزاده سید ابراهیم شهرستان زنجان جشن ویژه بانوان چهارشنبه با حضور بانوان پرشور زنجانی و اجرای گروه سرود دختران حاج قاسم و سخنرانی خانم دکتر شاهمرادی و مولودی خوانی مداح اهل بیت آقای غلامرضا هاشمی برگزار شد.

وی افزود: در مسجد جامع بقعه حضرت قیدار نبی شهر خدابنده نیز جشن بزرگ ولادت فاطمی همراه با تجمع ۱۰ هزار نفره بانوان ارجمند و تجلیل از مادر سه شهید مدافع وطن همراه با سخنرانی و مدیحه سرایی جمعه ۲۱ تیرماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت:در امامزاده محمد حاج سیران نیز مراسم جشن ولادت از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۲۰ آذر آغاز می‌شود که همراه با سخنرانی و مولودی خوانی خواهد بود.

کرمی ادامه داد: در حسینیه اعظم زنجان جشن میلاد ویژه خواهران پنجشنبه ۲۰ آذر از ساعت ۱۵ همراه با تجلیل از مادران و خواهران نمونه برگزار می‌شود و در کنار آن بازارچه صنایع دستی و هنری همراه با عرضه محصولات عفاف تا ۲۰ آذر از ساعت ۱۱ تا ۱۸ در شبستان حضرت زینب (س) به همت امور بانوان حسینیه دایر خواهد شد.

وی افزود: همچنین در امامزاده اسماعیل شهرستان ابهر نیز مراسم میلاد آن حضرت ویژه بانوان با اجرای گروه سرود و برنامه‌های متنوع برای کودکان و نوجوانان از ساعت ۱۵ پنجشنبه ۲۰ آذر همراه با اجرای پویش دستبوسی از مادران ارجمند برگزار می‌شود و علاه بر آن مسابقه بزرگ مادر و دختر به همین مناسبت با انواع مسابقات مختلف و جذاب همراه با اهدای جایزه توسط گروه دخترانه ریحانه برگزار خواهد شد.

به گفته کرمی ۲۰ امامزاده از ۱۳۲ امامزاده استان در تمام ایام سال فعالیت می‌کنند و جزو امامزادگان شاخص سطح کشوری، استانی و شهرستانی قرار دارند و سالانه بیش از هزار برنامه شاخص دینی، فرهنگی و اجتماعی در آنها برگزار می‌شود.