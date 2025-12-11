به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: با توجه به بارش برف در ارتفاعات تردد از گردنه‌های استان فقط با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

امین قوامی افزود: بر اساس گزارش دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری با وجود آغاز بارش برف در محور‌های کوهرنگ (گردنه چری و شاه‌منصوری)، فارسان - کوهرنگ (دشت زرین و بخش آباد)، شهرکرد - سودجان (روستای مرغملک) و شهرکرد - سورشجان (گردنه خلک) تمام محور‌های ارتباطی استان باز و ترافیک به صورت عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: همچنین با توجه به بارش باران در تمام محور‌های چهارمحال و بختیاری و لغزندگی جاده‌ها، رعایت سرعت مطمئنه و سایر نکات رانندگی از سوی رانندگان الزامی است.

قوامی افزود: ۴۵۰ نفر نیروی راهداری با ۳۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در ۴۲ راهدارخانه چهارمحال و بختیاری مستقر و مشغول خدمات‌رسانی به مردم هستند.

وی افزود: برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها، سامانه ۱۴۱ در خدمت رانندگان و مسافران است.