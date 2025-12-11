پخش زنده
وزیر کشور گفت: توجه به زیرساختهای آموزشی باعث ساختن آینده میشود و موفقیت کشور از این بخش میگذرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسکندر مومنی در مراسم افتتاح آموزشگاه شهید منگلی یزد گفت: توجه به زیر ساختهای آموزشی باعث ساختن آینده میشود و موفقیت کشور از این بخش میگذرد. بر این اساس همه وظیفه داریم در طرح نهضت ساخت مدرسه و عدالت آموزشی گام برداریم.
وی یکی از مهمترین اقدامات دولت را عدالت آموزشی توصیف کرد و افزود: خدمات صورت گرفته در فضای آموزشی و مدارس را نباید هزینه قلمداد کرد، بلکه سرمایه گذاری برای آینده به شمار میآید.
استاندار یزد هم با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام داده، اما نباید از مشکلات غافل شد، تصریح کرد: بررسیها نشان داد که ۱۲۹ مدرسه در استان به ویژه شهر یزد با مشکل مواجه هستند که در این راستا ۳۰ مدرسه تا مهرماه امسال افتتاح شد، ۳۰ مدرسه تا پایان سال به بهره برداری میرسد و ۶۹ مدرسه نیز تا سال آینده در استان تکمیل خواهد شد.
محمد رضا بابایی ادامه داد: ۶۳ مدرسه نیز در کنار پروژههای نهضت ملی مسکن ساخته میشود و از کمیسیون ماده ۲۳ مجوزهای لازم گرفته شده تا از اعتبارات مالی نیز برخوردار شود. تمام سعی و تلاش مسئولان استان برای رفع کمبودهای آموزشی در کوتاهترین زمان ممکن است.
محمدصالح جوکار نماینده یزد، اشکذر و زارچ نیز از آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه یاد کرد و گفت: در مرکز استان، پایینترین سرانه آموزشی را داریم و کلاسهای بالای ۴۰ نفر برگزار میشود.
گفتنی است آموزشگاه ابتدایی شهید منگلی با مساحت چهار هزار و ۴۰۰ متر مربع و زیربنای سه هزار و ۷۰۰ متر مربع در مساحت هزار و ۸۴۵ متر مربع در ۲ طبقه با ۱۸ کلاس و اعتباری بالغ بر ۶۷۰ میلیارد ریال ساخته شده است.