استاندار خراسان رضوی:
«ایران جان»، اتفاق مبارکی برای معرفی شهرستانهای استان
استاندار خراسان رضوی گفت: ویژه برنامه «ایران جان» صداوسیما، اتفاق مبارکی برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای شهرستانهای استان است.
غلامحسین مظفری در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما خراسان رضوی با اشاره به تهیه برنامه خراسان جان، ویژه شهرستان خواف، با قدردانی از صداوسیما برای پرداختن به موضوع مهم و اساسی «ایران» افزود: ایران، جان همه ایرانی هاست که همراه هم و همدلانه، بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه کنار هم قرار گرفتند و موضوع «ایران جان» در این شرایط بسیار ضروری است.
او ادامه داد: ما استان پهناوری داریم و بسیاری فرصت نکردهاند تا از جای جای این استان دیدن کنند و شناسایی این استان، نیازمند یک نگاه و رویکرد جدید است و خوشحال هستیم که این اتفاق برای ۳۴ شهرستان خراسان رضوی از شهرستان خواف شروع میشود.
این مسئول ادامه داد: خواف، سرزمین فرهنگ، تاریخ و معدن است، سرزمینی با مردمان خونگرم و مهربان شیعه و سنی که در کنار هم با وحدت و همدلی شرایط مطلوبی را برای کار، پیشرفت و توسعه فراهم کردهاند.
مظفری با بیان اینکه خواف امروز با شهرستان دو دهه گذشته بسیار تفاوت دارد و دیگر یک شهرستان مرزی محروم نیست، تصریح کرد: این شهرستان به سرعت رو به جلو حرکت میکند و قدمهای بسیار بزرگی برداشته شده است و امیدواریم که به کانون اصلی توسعه در استان، کشور و حتی منطقه تبدیل شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: ما در مرزهای طولانی شرقی کشور ظرفیتهای بسیار فراوانی داریم و امروز خواف به عنوان یک منطقه کانونی میتواند این توانمندیها را پوشش دهد و مقدمات آن هم فراهم شده است.
خواف، منطقهای مهم به لحاظ گذرگاهی
او اظهار داشت: خواف میتواند محل تلاقی راه گذر شرق به غرب باشد، با اتصال راه آهن جمهوری اسلامی به خواف و از خواف به هرات و ایستگاه روزنک که در حال بهرهبرداری است، امکان انتقال صد هزار تن سوخت وجود دارد که ظرفیت یک میلیون تن را نیز دارد.
مظفری ادامه داد: در بازدیدی که از هرات داشتیم، مشاهده شد که این راه آهن به هرات و مرزهای چین متصل شده است و این میتواند راه گذر شرق به غرب بسیار مطمئنی را در منطقه ایجاد کند.
استاندار خراسان رضوی در بعد اقتصادی و منطقهای هم اظهار داشت: بدون تردید معادن سنگان خواف یکی از ظرفیتهای استثنایی است که تا مرز ۲۵ میلیون تن برداشت سنگ آهن را هم از این معادن شاهد هستیم که معادل ۳۰ درصد سنگ آهن کشور و برای توسعه کشور مهم است.
او با بیان اینکه در درجه اول مردم خود این منطقه باید از منافعی که در این سرزمین وجود دارد منتفع شوند، افزود: با همت مدیران محلی نمایندگان مجلس، امام جمعه و ائمه جمعه اهل سنت و شیعه در خواف اتفاقات خوبی افتاده است که حتی در بعضی رویدادها، پیشگام هستند.
خواف، مستعد برای تولید انرژیهای نو
مظفری در حوزه انرژیهای نو به موضوع انرژی خورشیدی و بادی اشاره کرد و گفت: در خواف میتوان بیشتر برق شهر را با پنلهای خورشیدی روشن کرد و ظرفیت بالای انرژی بادی در منطقه نشتیفان هم میتواند بخش زیادی از انرژیهای کشور در قالب انرژی نو و بادی را تامین کند؛ به طوریکه پیش بینی ما این است که با وجود بادهای نشتیفان بتوان هزار و ۵۰۰ مگاوات برق که مجوز آن صادر شده است، تولید کرد.
به گفته او، تفاهم مالی و منابع مالی سه واحد بزرگ نیروگاهی بادی تامین شده که بعضی از این واحدها که خصوصی هم هستند میتوانند تا ۹ و دو دهم مگاوات به عنوان یک نیروگاه برق تولید میکنند.
استاندار خراسان رضوی افزود: در موضوع منابع انسانی، خواف مثل همه مناطق کشور دارای مردمانی با استعداد، باهوش و اهل فن و کار است و تلاش کردیم هنرستانهای فنی حرفهای راه اندازی و مجموعه رفاهی، آموزشی و مسکونی هم برای کارگران منطقه فراهم و ساماندهی کنیم.
کیفیت جادههای خواف؛ نیازمند بازبینی
این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه جادهای، جادههای منتهی به خواف با توجه به حجم بالای بار، نیازمند توجهی خاص هستند که این اقدامات به سرعت در حال انجام است.
مظفری افزود: همچنین واحدهای بزرگ شهرستان از محل مسئولیتهای اجتماعی خود، وارد کار شدهاند و با یک اراده جدی تری، در استان و کشور تلاش کردهایم تا مردم خواف از این موهبت الهی بهره بیشتری ببرند.
استاندار خراسان رضوی یادآور شد: در خواف، منطقه اقتصادی معدنی در حال شرکت گیری است و باید آن را به عنوان منطقه آزاد ارتقا دهیم که این نیازمند مصوبه مجلس و ابلاغ دولت است.
به گفته وی، اگر این موارد عملی شود میتوانیم سرمایه گذاری مشترکی با تجار افغانستان داشته باشیم و این پیوند اقتصادی مستحکم میتواند امنیت بهتری برای منطقه ایجاد کند و منافع آن به کل منطقه تسری یابد.
او یادآور شد: با توجه به معادن غنی کشور افغانستان و جاده ریلی بین خواف و هرات، توافقاتی با والی هرات انجام شد تا جاده بهتری بین این مجموعه معدنی ایجاد شود و اتفاقات خوبی در شهرستان خواف رقم بخورد.