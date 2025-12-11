پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت سالروز ولادت سراسر رحمت و نور حضرت فاطمه زهرا س با حضور گسترده بانوان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، طلاب حوز ههای علمیه خواهران، فعالان اجتماعی و دانشجویان پاکستانی در خانه فرهنگ ایران در راولپندی برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، این نشست با محوریت «بررسی سیره نبوی و جایگاه اجتماعی بانوان در پرتو شخصیت و مکتب حضرت فاطمه (س)» برگزار شه و سخنرانان طی آن به تبیین جایگاه الهی، اخلاقی و تمدن ساز بانوی بزرگ اسلام حضرت زهرا س پرداختند.
سخنرانان با نگاه تحلیلی و کارشناسانه، ابعاد معرفتی و اجتماعی سیره حضرت زهرا (س) را تشریح کردند و گفتند: شخصیت آن حضرت، نمونه کامل الگوی زن مسلمان در عرصههای اخلاق، معنویت، مسئولیت پذیری و مشارکت مؤثر اجتماعی است.
پژوهشگران حاضر در مراسم خاطرنشان کردند، سیره حضرت فاطمه (س) نه تنها بر محور تربیت انسان صالح و جامعه اخلاق محور استوار است، بلکه از ظرفیت پیوند دهندگی میان نقش خانواده محور و نقش اجتماعی زن برخوردار است؛ الگویی که امروز نیز برای جوامع اسلامی الهام بخش است.
جمعی از بانوان شرکتکننده نیز با قدردانی از برگزاری این نشست ابراز داشتند که پرداختن به منظومه فکری و اخلاقی حضرت زهرا (س)، موجب تقویت هویت دینی و تحکیم بنیان خانواده در جامعه معاصر میشود و الگویی روشن برای زنان تحصیل کرده، فعال اجتماعی و نسل جوان است.
در ادامه این برنامه رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و مسئول خانه فرهنگ ایران در راولپندی نیز در سخنانی بر اهمیت بازخوانی میراث فکری و اجتماعی اهلبیت (ع) در جوامع اسلامی و نقش محوری حضرت فاطمه (س) در شکل دهی به بنیانهای هویتی و فرهنگی امت اسلامی تاکید کردند.