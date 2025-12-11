حال و هوای حرم مطهر حضرت معصومه(س) در شب میلاد حضرت زهرا(س)

در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت(ع) به حضور در این آستانه مقدسه به زیارت و عرض تبریک به کریمه اهل بیت(ع) پرداختند.

عکاس : رضا رمضانی