علیرضا طباطبایی ملیپوش کلاس ۷ کشورمان در ادامه مسابقات پاراتنیس روی میز در بازیهای پاراآسیایی جوانان، مقابل نماینده نپال نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات پاراتنیس روی میز در بازیهای پاراآسیایی جوانان، صبح امروز علیرضا طباطبایی ملیپوش کلاس ۷ کشورمان مقابل «سوئیکریت نئوپان» از نپال رفت.
در این بازی که از گروه دوم برگزار شد، طباطبایی با نتیجه ۳ بر ۲ باخت.
این شکست در حالی رقم خورد که نماینده کشورمان در اوایل سال چهارم با مصدومیت از ناحیه مچ پا مواجه شد، اما به مسابقه برگشت و تلاش مضاعفی از خود به نمایش گذاشت. طباطبایی در ستهای اول و دوم باخت، اما در ستهای سوم و چهارم برنده شد. او در ست پنجم شکست خورد و نتوانست برگشت خود را کامل کند.
البته طباطبایی پیش از این موفق به صعود از گروهش شده بود.