به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،یحیی رمضانی در همایش مدیریت پایدار جنگل‌های زاگرس و تدوین پیش‌نویس سند جنگلداری اجتماعی با اشاره به ماموریت دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد تحول در نحوه مدیریت جنگل‌های زاگرس افزود: رویکرد جدید دولت، تمایز قائل شدن میان جنگل‌های زاگرس با سایر جنگل‌های کشور و حرکت به سمت مدیریت اجتماعی این پهنه ارزشمند طبیعی است.

وی گفت: بر اساس این نگاه، ۱۲ استان کشور به‌صورت مستقیم زیرمجموعه مدیریت ۶ میلیون هکتار جنگل زاگرسی قرار دارند و مقرر شد این جنگل‌ها با توجه به تفاوت‌های اکولوژیک، مالکیتی و کارکردی، با رویکردی متفاوت از جنگل‌های اقتصادی فلات مرکزی و جنوب کشور مدیریت شوند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: در همین ارتباط، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی ۱۲ استان زاگرسی موظف به همکاری در این زمینه شدند و همچنین تیمی متشکل از نمایندگان استان‌ها، مهرماه امسال (۲۰ اکتبر) برای انتقال تجربیات حفاظتی جنگل‌های اتحادیه اروپا به کشور ایتالیا اعزام شدند.