به گزارش خبرگزاری مرکز قم، آئین بهره برداری از نیروگاه ۱۰۰ کیلو واتی فرمانداری قم امروز با حضور استاندار برگزار شد.

استاندار قم در این مراسم گفت: این نیروگاه در مدت یک ماه و با اعتبار ۵ میلیارد تومانی ساخته شده است.

اکبر بهنام جو افزود: مصرف فرمانداری قم بین ۱۷ تا ۲۰ کیلووات است و با راه اندازی نیروگاه ۱۰۰ کیلو واتس ۵ برابر نیاز فرمانداری از طریق این نیروگاه خورشیدی تولید می‌شود و مازاد تولید به شبکه برق استان تزریق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال در ادارات استان، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۰۰ کیلو وات راه اندازی می‌شود.

استاندار قم از کمبود حدود ۳۰۰ مگاواتی برق در قم در زمان اوج بار مصرف خبر داد و گفت تلاش می‌کنیم با وارد مدار شدن نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان خرداد ماه، ناترازی‌های استان جبران شود تا با قطعی مواجه نشویم.

بهنام جو افزود: در استان قم ۲۰۰ مگاوات نیروگاه بزرگ مقیاس خورشیدی در حال ساخت و بهره برداری است و تا زمان اوج مصرف برق و پایان خرداد ماه این نیروگاه‌ها به شبکه توزیع برق متصل خواهد شد.

همچنین در این مراسم، تفاهم‌نامه ساخت ۷۰۰ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی بین استانداری قم و شرکت‌های بخش خصوصی منعقد شد.