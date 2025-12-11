پخش زنده
فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش، از دستگیری کلاهبردار متواری با ۱۵۰ میلیارد ریال چکهای بی پشتوانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی، گفت: پس از اعلام چند فقره پرونده نیابتی از دادسراهای استانهای مختلف مبنی بر کلاهبرداری با ارائه چکهای بی پشتوانه و تصاحب اموال مردم، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: ماموران کلانتری ۱۱ کیش با انجام اقدامات اطلاعاتی محل اختفای متهم متواری در کیش را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرهنگ قاسمی، با اشاره به اعتراف متهم به ۱۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری، گفت: فروشندگان و فعالان اقتصادی قبل از هر گونه خرید و فروش با استفاده از چک بانکی، از اصالت و سوابق صادر کننده چک مطمئن شوند.