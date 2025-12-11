به شکرانه برداشت پیاز و با هدف حمایت هرچه بهتر از پیازکاران قهدریجانی اولین جشنواره ملی پیاز طلایی در شهر قهدریجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در این جشنواره با اشاره به اینکه کشاورزان این شهرستان در امر تولید محصولات کشاورزی به ویژه تولید پیاز در کشور نمونه هستند گفت: این محصول قابلیت تبدیل شدن به نماد اقتصادی منطقه و حتی کشور را دارد.

ابوالقاسم جعفری مدیر جهاد کشاورزی فلاورجان نیز با اشاره به اینکه بیش از ۴۵۰ هزار تن پیاز در شهر قهدریجان انبار شده است گفت: بیش از ۳۰ درصد از پیاز کشور را کشاورزان این شهرستان تولید می‌کنند.

غرفه‌های این جشنواره تا فردا دایر است.