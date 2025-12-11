پخش زنده
رقابتهای پاراتنیس روی میز در بازیهای پاراآسیایی جوانان با ثبت ۳ برد و ۲ شکست در کارنامه نمایندگان ایران پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پارا تنیس روی میز در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان، صبح امروز در باشگاه معلولان دبی ادامه یافت.
علی راستی در کلاس ۱۰ و از گروه یک، با نتیجه ۳ بر صفر از سد «پونگفت وونگ تانی» از تایلند پیروز شد.
علی سامخانیان نیز در کلاس ۱۰ و از گروه ۲ با همین نتیجه مقابل «دلا کروز» از فیلیپین به برتری دست یافت.
همچنین طاها خسروی در کلاس ۸ و از گروه یک، ۳ بر صفر «وون چان هی» از هنگکنگ را شکست داد.
در دیگر بازیها امیرعلی احمدی در کلاس ۱۰ و از گروه ۳ به مصاف «محمد دیکی فردینسیاه» از اندونزی رفت و ۳ بر صفر شکست خورد.
فاطمه اشتری نیز در کلاس ۸ و از گروه یک ۳ بر صفر به «زینت حسن فاتوسی» از عراق باخت.