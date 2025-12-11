به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین افتتاح مدرسه ابتدایی ۱۸ کلاسه شهید منگلی یزد، با حضور وزیر کشور، استاندار یزد، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ارشد استانی و محلی برگزار شد و این مجموعه آموزشی به صورت رسمی به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه آموزشی که با هدف توسعه زیرساخت‌های تحصیلی و کاهش تراکم دانش‌آموزی در منطقه احداث شده است، نقش مهمی در ارتقای کیفیت فضای آموزشی استان ایفا خواهد کرد.

مدرسه شهید منگلی در زمینی به مساحت چهار هزار و ۴۰۰ متر مربع و با زیربنای ساختمانی سه هزار و ۷۰۰ متر مربع در دو طبقه ساخته شده و دارای ۱۸ کلاس درس است.

عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۳۹۷ آغاز شده و پس از ۷ سال تلاش، در سال ۱۴۰۴ به اتمام رسید. برای ساخت و تجهیز کامل این مرکز آموزشی، اعتباری بالغ بر ۶۷۰ میلیارد ریال (معادل ۶۷ میلیارد تومان) از محل منابع دولتی تأمین و هزینه شده است.