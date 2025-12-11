به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دراین نمایشگاه صنایع دستی مانند کاموا بافی، سنگ مصنوعی، صنایع چوبی ظروف آشپزخانه، خیاطی، تزئینات و فراورده‌های غذایی بصورت طبخ روزانه عرضه می‌شود.

این نمایشگاه از ۱۹ تا ۳۰ آذر در میدان امام خمینی ره (شهرداری) جنب مسجد امام جعفر صادق (ع) بمناسبت روز مادر و شب چله دایر است.

فرماندارنقده با اشاره به نقش بانوان در اقتصادشهری افزود: آرامشی که در خانواده‌ها حاکم است به همت بانوان خانه داری است که در برخی مواقع کمک حال خرج خانواده نیز هستند.

امیر عباس جعفری از فعالیت بانوان مستعد و کار آفرین در شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این نمایشگاه به همت بانوان کار آفرین و سرپرست خانواده دایر شده است و انتظار می‌رود مردم شهرستان با حضور گرم خود باعث پشت گرمی این بانوان باشند.

وی افزود: ما نیز در حال برنامه ریزی هستیم که محلی را مشخص کنیم برای ایجاد نمایشگاه دائمی تا این بانوان بتوانند بصورت دائمی محصولات تولیدی خود را در معرض فروش بگذارند.