به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران می‌گوید: بارندگی‌ها از غرب استان به مناطق مرکزی و شرقی نیز خواهد رسید.

غلامپور با بیان اینکه باران تا صبح فردا می‌بارد افزود: از جمعه تا شنبه وضع جوی پایدار است و از شنبه شب تا یکشنبه با عبور موج بارشی دیگر، شاهد بارندگی، کاهش دما و وزش باد نسبتا شدید خواهیم بود.



به گفته غلامپور بارش‌ها در ارتفاعات بصورت بارش پراکنده برف است.

همچنین در شبانه روز گذشته بیشترین بارش‌ها در دنا علیای با ۲۵ میلیمتر و. سیاه بیشه با ۱۷ میلیمتر گزارش شد.



غلامپور اختلاف دمای هوا میان گرمترین و سردترین ماطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۰ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: کیاسر و جویبار با ۱۹ درجه بالای صفر و بلده نور با یک درجه زیرصفر به ترتیب گرمترین و سردترین مناطق مازندران بودند.

دریا هم امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.