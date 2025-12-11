شکارچیان غیر مجاز عامل احتمالی آتش سوزی الیت
فیلمهای روز اول آتش سوزی جنگلهای الیت نشان میدهد احتمالا شکارچیان غیر مجاز عامل این حریق بودند
، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت: گزارشهای اولیه مبنی بر مشاهده دود در منطقه جنگلی الیت ۱۰ آبان ماه توسط نیروهای مردمی بصورت تلفنی به نیروهای منابع طبیعی ارسال شد
مهرداد خزایی پول افزود: تمام نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با امکانات انفرادی و اولیه لازم برای اطفای حریق نظیر آتش کوب، بیل و سم پاشهای دوشی از همان ابتدای حادثه حضور داشتند وموفق شدند آتش سوزی را در مراحل اولیه مهار کنند
او ادامه داد: عامل آتش سوزی بر اساس برآوردهای اولیه و فیلمهایی که ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی از روز اول حادثه داشتند نشان میدهد احتمالا شکارچیان غیر مجاز عامل این حریق بودند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر با بیان اینکه بررسیهای فنی توسط دستگاههای ذیربط در حال انجام است، ابراز امیدواری کرد عوامل اتش سوزی جنگلهای الیت بزودی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند
مهرداد خزایی پول گفت: با توجه به گسترش حریق به دلیل وزش باد و سخت گذر بودن منطقه در ۱۹ آبان ماه درخواست بالگرد شد که همان روز نیز بالگرد به منطقه رسید و چند سورت پرواز داشت.
او ادامه داد: تمامی اقدامات انجام شده برای اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان و استان انجام شد و همه نیروها با جان و دل برای مهار آتش اقدام کردند
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر گفت: ایجاد آتش بری بطول ۱۵۰۰ متر از نوک قله تا انتهاییترین بخش رودخانه به عرض ۱۰ تا ۱۵ متر سبب شد مسیر خط آتش در همان نقطهای که در حال حرکت بود گرفته شود
مهرداد خزایی پول افزود: بعد از مهار آتش از هوا اقدامات اطفای کامل کندههای چوب در حال سوختن با حضور نیروهای کوهنورد، منابع طبیعی، محیط زیست، نیروهای مردمی و جمعیت هلال احمر ادامه داشت
او با بیان اینکه اقداماتی که ستاد مدیریت بحران کشور در منطقه انجام داد بی نظیر و هماهنگی بین مجموعهها بسیار خوب بود، گفت: اعزام همزمان بیش از ۷ فروند بالگرد و دو فروند هواپیمای اطفای حریق هوافضای سپاه برای اولین بار انجام شد
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر ادامه داد: کشور تمام امکانات خودش را برای اطفای حریق بسیج کرده بود و مردم منطقه بخصوص اهالی روستای الیت و روستاهای اطراف با جان و دل آمدند و کمک کردند که نشان دهنده حمیت و تعلق روستائیان به جنگلهای هیرکانی است.