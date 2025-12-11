سرپرست پلیس راه لرستان گفت: در حال حاضر تمامی محور‌های اصلی و فرعی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ یدالله نادری با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی استان گفت: هیچ‌گونه مسدودی یا اختلال جدی در مسیر‌های ارتباطی استان گزارش نشده و در حال حاضر تمامی محور‌های اصلی و فرعی لرستان باز است.

وی با اشاره به هشدار‌های اداره‌کل هواشناسی افزود: براساس پیش‌بینی‌ها، تا روز دوشنبه هفته پیش رو بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان ادامه دارد که با وجود کاهش شدت بارش‌ها توصیه می‌شود رانندگان همچنان اصول ایمنی را رعایت و از شتاب‌زدگی خودداری کنند.

سرهنگ نادری گفت: همراه داشتن زنجیر چرخ برای خودرو‌ها از ۲۰ آذر تا ۲۰ اسفند به‌عنوان یک قانون الزامی در نظر گرفته شده و این اقدام نه تنها برای حفظ جان رانندگان بلکه به عنوان یکی از ضروری‌ترین الزامات برای عبور از مسیر‌های کوهستانی و مناطق مستعد بارش برف ضروری است.

وی به رانندگان توصیه کرد با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیر مجاز، توجه به وضعیت جاده و استراحت کافی در مسیر، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و سایر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.