فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از اجرای طرح آرامش در شهر خبر داد و گفت: در این طرح ۲۵ معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر دستگیر و بیش از ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محسن غنیمتی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری ماموران انتظامی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های تابعه به منظور پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خرده فروشان و معتادان موادمخدر، به مدت ۳ روز در چندین مرحله، طرح آرامش در شهر را در مناطق آلوده و جرم خیز اجرایی کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده میدانی، مناطق آلوده و جرم خیز را شناسایی و با هماهنگی قضایی محل‌های شناسایی شده را بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی خدابنده گفت: مأموران در بازرسی از پاتوق‌های شناسایی شده، بیش از ۲ کیلو انواع مواد مخدر را کشف و همچنین ۷ نفر معتاد جمع آوری و ۱۸ نفر قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

سرهنگ غنیمتی با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی و معتادین به کمپ معرفی شدند، از شهروندان خواست؛ در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.