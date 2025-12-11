به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی گفت: تیم دختران یاس شهرستان خوسف در رقابت‌های کشوری حوزه امداد و نجات خوش درخشید و توانست عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کند؛ افتخاری که نشان از توانمندی، انضباط و روحیه تیمی مثال‌زدنی این جوانان دارد.

کاوسی افزود: سرمایه اصلی هلال‌احمر، جوانان و توانمندی هستند که با تلاش بی‌وقفه، مهارت‌آموزی و حضور فعال در عرصه‌های امدادی، نام خراسان جنوبی را در سطح ملی مطرح کرده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت نقش جوانان در ارتقای تاب‌آوری استان گفت: دختران یاس خوسف ثابت کردند که توانمندی بانوان در حوزه امداد و نجات یک ظرفیت جدی و قابل اتکا است و ما از این ظرفیت برای توسعه مهارت‌های امدادی در سطح استان حمایت جدی خواهیم کرد.

طرح «یاس» یکی از برنامه‌های تخصصی جمعیت هلال‌احمر در حوزه جوانان است که با هدف آموزش مهارت‌های امدادی، افزایش روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی و تربیت نسل توانمند برای مدیریت بحران اجرا می‌شود.

در این طرح، نوجوانان و جوانان به‌صورت مرحله‌ای با مهارت‌های پایه و پیشرفته امداد و نجات، کمک‌های اولیه، آمادگی در برابر مخاطرات و کار تیمی آشنا می‌شوند و در جریان تمرین‌های مستمر برای حضور در صحنه‌های واقعی آماده می‌گردند.

این طرح با تأکید ویژه بر مشارکت فعال دختران و پسران در فعالیت‌های داوطلبانه، فضایی سالم و پویا برای شکوفایی استعداد‌ها و تقویت مهارت‌های فردی و جمعی ایجاد کرده است.