پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر چهار هزار انرژی نو در استان در دست اجراست و بخشی از این طرحها سال آینده افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد ، رضا رحمانی در آئین بهره برداری از طرحهای برق رسانی در استان افزود: تاکنون چهار هزار و ۲۸۷ مگاوات ظرفیت درخواستی با اجرای این طرحها دریافت شده است و تعدادی از این طرحها تا سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به برنامهریزی برای تبادل انرژی با کشورهای همسایه، توسعه زیرساخت انرژیهای نو بهویژه صفحات خورشیدی را از دستاوردهای مهم استان دانست و گفت: برخی از طرحهای بزرگ تجدیدپذیر بهزودی وارد مدار میشوند.
رحمانی گفت: صنعت برق استان با پیشرفت چشمگیر میتواند نیازهای بلندمدت استان را پشتیبانی و مسیر توسعه متوازن را هموار کند.
وی از تلاش نیروهای عملیاتی در شرایط بحرانی قدردانی کرد و گفت: ایجاد توازن در بخش انرژی و استفاده از فرصتهای موجود برای جهش توسعهای آذربایجانغربی در دستورکار قرار دارد.