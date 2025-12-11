پخش زنده
در آیینی با حضور وزیر کشور، استاندار یزد و جمعی از مسئولان، مجتمع فرهنگی و ورزش یزدباف به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجتمع فرهنگی، ورزشی و رفاهی «یزدباف» با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور، محمدرضا بابایی استاندار یزد و محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، در یکی از محلات پرجمعیت یزد افتتاح شد.
این طرح که در زمینی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع به همت بخش خصوصی و با هدف خدمترسانی به پرسنل شرکت یزدباف و عموم شهروندان، به عنوان نمادی از مسئولیت اجتماعی و گامی در جهت توسعه متوازن زیرساختهای شهری ساخته شده است.
معماری اصیل ایرانی-اسلامی، فضای سبز گسترده و سازگار با اقلیم کویر و کاشیکاریهای فیروزهای چشمنواز مزین به آیات قرآن و اشعار بزرگان ادب ایران، از شاخصههای اصلی این مجموعه است.
این مجتمع که با نظارت کارشناسان زبده و با استفاده از بهترین مصالح ساخته شده، امکانات ورزشی متنوعی را در خود جای داده است. از جمله این امکانات میتوان به بنای بزرگترین گود زورخانه خاورمیانه اشاره کرد که با گنبدی رفیع در مرکز مجموعه میدرخشد.
همچنین باشگاههای مجزای رزمی و آمادگی جسمانی برای آقایان و بانوان، سالن یوگا، پیست اسکیت و دوچرخهسواری، مسیر پیادهروی و زمینهای استاندارد مینیفوتبال، والیبال و بسکتبال برای استفاده ورزشکاران فراهم آمده است.