به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سعید محمدخانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فریدونشهر گفت: به علت بارش برف در گردنه کلوسه، راه ارتباطی ۷ روستای وستگان، دورک، کلوسه، کاهگانک، وزوه، کاهگان علیا و سفلی مسدود شده است و با بهتر شدن وضعیت جوی کار بازگشایی آغاز می‌شود.

رییس اداره هواشناسی فریدونشهر نیز گفت:در ۲۴ ساعت گذشته یست وهفت و نه دهم میلیمتر بارش در فریدونشهر به ثبت رسیده است.

حسین خلجی میزان بارش هادر سال زراعی جاری را ۴۰ میلیمتر اعلام کرد و افزود: بارش‌ها در مقایسه با مشابه سال گذشته ۵۴ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۷۰درصد کاهش داشته است.