پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با بیان اینکه دشمن واقعیت پیشرفت زنان ایرانی را سانسور میکند، گفت: آمار دانشجویان، فارغالتحصیلان و متخصصان خانم در کشور ما نهتنها با دوران قبل قابل مقایسه نیست، بلکه از بسیاری از کشورهای مدعی غربی نیز جلوتر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آئین رونمایی از کتب جدید با موضوع «تبیین نقش زنان در دفاع مقدس»، همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، با حضور خانواده معظم شهدا، بانوان ایثارگر، نویسندگان و پژوهشگران در سالن اجتماعات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار شد.
سردار «رمضان شریف»، رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه در این مراسم، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن، دفاع مقدس را مقطع تثبیت انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: دفاع مقدس یک مقطع حساس هشتساله بود که تداوم و ترسیم آینده انقلاب را تضمین کرد. اگر ملتی یا قومی در جنگ شکست بخورد، یک تحقیر درازمدت سهم آنها خواهد شد و همواره با دیده حقارت به آنها نگریسته میشود؛ نمونه آن وضعیت آلمان و ژاپن است که هنوز در تلاش برای جبران حقارت شکست در جنگ جهانی هستند.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران با وجود تمام نپختگیهای اوایل انقلاب، جنگ را با پیروزی به پایان برد، افزود: دشمنان با یک تقابل جدی و همهجانبه آمدند، اما مقاومت معنادار مردم ایران و درایت رهبری، باعث تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی شد. ملت ما، اعم از زنان و مردان، در این جنگ سربلند بیرون آمدند و اجازه ندادند حس حقارت بر این کشور سایه افکند.
سردار شریف با بیان اینکه دشمنان یکی از محورهای اصلی عملیات روانی خود علیه نظام را بر موضوع زنان متمرکز کردهاند، تصریح کرد: علیرغم همه آمارها که نشاندهنده جهش بیسابقه جایگاه زنان در جمهوری اسلامی است، دشمن تلاش میکند چهرهای وارونه ارائه دهد. آمار دانشجویان، فارغالتحصیلان و متخصصان خانم در کشور ما نهتنها با دوران قبل قابل مقایسه نیست، بلکه از بسیاری از کشورهای مدعی غربی نیز جلوتر است.
وی افزود: زنان محجبهای که امروز صاحب تخصص و کرسیهای علمی هستند، مایه افتخار نظاماند، اما امپراتوری رسانهای دشمن با فشارهای عجیب سعی دارد این کارکرد نظام را نادیده بگیرد و آن را به نقطه ضعف تبدیل کند.
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با تأکید بر لزوم جبران کمکاریها در حوزه روایت جنگ، گفت: ما نتوانستیم آنگونه که باید و شاید، استقامت و نقشآفرینی زنان را تصویرسازی کنیم. هزاران حادثه و حماسه توسط مادران و همسران شهدا خلق شده که هنوز نامی از آنها برده نشده است. زنانی که با صبوری، دوری همسران و فرزندانشان را تحمل کردند و خوش درخشیدند، اما ما در بازنمایی هنرمندانه این واقعیتها دچار ضعف هستیم.
سردار شریف در بخش دیگری از سخنان خود به محاسبات غلط دشمن در مواجهه با قدرت نظامی ایران اشاره کرد و گفت: در همین تنشهای اخیر و مباحثی که تحت عنوان جنگ ۱۲ روزه مطرح بود، دشمنان تصور میکردند با تکیه بر تکنولوژی میتوانند در عرض ۳ تا ۵ روز (مانند جنگ ۶ روزه اعراب) زیرساختهای نظامی ما را نابود کنند.
وی با اشاره به نقش سرداران بزرگی چون شهید طهرانی مقدم، سردار حاجیزاده و سردار سلامی در تولید قدرت بازدارندگی، خاطرنشان کرد: دست دشمن از این شرارتها کوتاه شد چرا که آنها صلابت مردم ایران و قدرت جمهوری اسلامی را درک کردند. کسانی که شهید سلیمانی، شهید فخریزاده و دیگر سرداران ما را طراحی و ترور کردند تا بازدارندگی ما را از بین ببرند، امروز خودشان در بنبست گرفتار شدهاند.
این مقام مسئول با رد ادعاهای دشمن مبنی بر شکاف بین مردم و حاکمیت در شرایط جنگی، بیان کرد: تمام تلاش دشمن این بود که مردم یا سکوت کنند و یا به کمک آنها بیایند، اما دقیقاً عکس این اتفاق افتاد. مردم ایران هوشمندانه ایستادند و در تجمعات خود نشان دادند که پشتوانه نظام هستند.
سردار شریف در پایان با تأکید بر اینکه آینده متعلق به انقلاب اسلامی است، گفت: دشمن نه مردم ایران را شناخته و نه زنان ما را. وظیفه ما در این مرکز این است که با تولید آثار فاخر و مستند، چهره واقعی و درخشان مقاومت این ملت، بهویژه زنان قهرمان را برای نسلهای آینده ثبت و ضبط کنیم تا دشمن نتواند با تحریف تاریخ، جای شهید و جلاد را عوض کند.