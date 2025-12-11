پخش زنده
امروز: -
شهردار واجارگاه گفت : این حادثه تلفات دامی نداشت، اما ساختمان دامداری خسارت دید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، شهردار واجارگاه گفت: شب گذشته نیروهای آتش نشانی واجارگاه آتش سوزی یکی از واحدهای دامداری در بزکویه واجارگاه را مهار و از گسترش و سرایت آن جلوگیری کردند.
فرزاد قلی پور افزود: برای کنترل کامل آتش، نیروهای آتشنشانی شهرهای همجوار نیز به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت: این حادثه تلفات دامی نداشت، اما ساختمان دامداری آسیب دید.
شهردار واجارکاه افزود: علت آتش سوزی در دست بررسی است.