به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، شهردار واجارگاه گفت: شب گذشته نیرو‌های آتش نشانی واجارگاه آتش سوزی یکی از واحد‌های دامداری در بزکویه واجارگاه را مهار و از گسترش و سرایت آن جلوگیری کردند.

فرزاد قلی پور افزود: برای کنترل کامل آتش، نیرو‌های آتش‌نشانی شهر‌های هم‌جوار نیز به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: این حادثه تلفات دامی نداشت، اما ساختمان دامداری آسیب دید.

شهردار واجارکاه افزود: علت آتش سوزی در دست بررسی است.