آئین عمامهگذاری طلاب حوزه علمیه خاتم الانبیا بابل
همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) مراسم عمامهگذاری طلاب حوزه علمیه خاتم الانبیا بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، این آئین معنوی که با حضور آیت الله مروی دبیر دوم شورای عالی حوزههای علمیه، علما، طلاب و خانوادههای طلاب و عاشقان اهل بیت علیهم السلام در حوزه علمیه خاتم الانبیا بابل برگزار شد ۱۸ طلبه از طلاب حوزه علمیه خاتم الانبیا بابل پس از طی مراحل علمی و اخلاقی، ملبس به لباس روحانیت شدند.
این مراسم با قرائت سوگندنامهای معنوی همراه بود و توصیههای اخلاقی از سوی بزرگان حوزه در خصوص مسئولیتهای روحانیت و وظایف طلاب در راستای ترویج دین و ارزشهای اسلامی ارائه شد.
آیت الله مروی دبیر دوم شورای عالی حوزههای علمیه در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه روحانیت در هدایت جامعه، گفت: امروز طلاب بهعنوان سفیران دین، مسئولیت سنگین پاسخگویی به شبهات و تبلیغ ارزشهای اسلامی را بر دوش دارند.
او با بیان اینکه این مراسم پیامی امیدبخش دارد و یادآور وظایف ما در زمینهسازی ظهور است، ابراز امیدواری کرد: طلاب بتوانند با تقویت علمی و تهذیب اخلاقی، چراغی فروزان در مسیر هدایت نسل جوان باشند.
آیت الله مروی ادامه داد: امروز شاهد تحول بزرگی در عرصه علم و دین هستیم و طلاب حوزههای علمیه باید نقش اساسی در تبیین معارف اسلامی و هدایت نسلهای آینده ایفا کنند
امام جمعه بابل نیز در این مراسم گفت: عمامه گذاری طلاب نمادی از عهد و پیمانی است که طلاب با خدا و مردم بستهاند تا در راه ترویج دین و اخلاق قدم بردارند.
حجت الاسلام روحانی افزود: در دنیای امروز که با شبهات و چالشهای مختلف روبهرو هستیم، طلاب باید با علم و بصیرت خود، از ارزشهای اصیل اسلامی دفاع کنند.
او با بیان اینکه وظیفه روحانیت نه تنها تبیین دین، بلکه هدایت نسل جوان به سمت اخلاقیات و رفتارهای شایسته است، ادامه داد:عمامهگذاری طلاب بهعنوان نماد هویت دینی و مسئولیتپذیری آنان در مسیر خدمت به دین و مردم تلقی میشود.