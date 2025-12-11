

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، این آئین معنوی که با حضور آیت الله مروی دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه، علما، طلاب و خانواده‌های طلاب و عاشقان اهل بیت علیهم السلام در حوزه علمیه خاتم الانبیا بابل برگزار شد ۱۸ طلبه از طلاب حوزه علمیه خاتم الانبیا بابل پس از طی مراحل علمی و اخلاقی، ملبس به لباس روحانیت شدند.

این مراسم با قرائت سوگندنامه‌ای معنوی همراه بود و توصیه‌های اخلاقی از سوی بزرگان حوزه در خصوص مسئولیت‌های روحانیت و وظایف طلاب در راستای ترویج دین و ارزش‌های اسلامی ارائه شد.





آیت الله مروی دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه در این مراسم با اشاره به اهمیت جایگاه روحانیت در هدایت جامعه، گفت: امروز طلاب به‌عنوان سفیران دین، مسئولیت سنگین پاسخگویی به شبهات و تبلیغ ارزش‌های اسلامی را بر دوش دارند.

او با بیان اینکه این مراسم پیامی امیدبخش دارد و یادآور وظایف ما در زمینه‌سازی ظهور است، ابراز امیدواری کرد: طلاب بتوانند با تقویت علمی و تهذیب اخلاقی، چراغی فروزان در مسیر هدایت نسل جوان باشند.

آیت الله مروی ادامه داد: امروز شاهد تحول بزرگی در عرصه علم و دین هستیم و طلاب حوزه‌های علمیه باید نقش اساسی در تبیین معارف اسلامی و هدایت نسل‌های آینده ایفا کنند





امام جمعه بابل نیز در این مراسم گفت: عمامه گذاری طلاب نمادی از عهد و پیمانی است که طلاب با خدا و مردم بسته‌اند تا در راه ترویج دین و اخلاق قدم بردارند.





حجت الاسلام روحانی افزود: در دنیای امروز که با شبهات و چالش‌های مختلف رو‌به‌رو هستیم، طلاب باید با علم و بصیرت خود، از ارزش‌های اصیل اسلامی دفاع کنند.





او با بیان اینکه وظیفه روحانیت نه تنها تبیین دین، بلکه هدایت نسل جوان به سمت اخلاقیات و رفتار‌های شایسته است، ادامه داد:عمامه‌گذاری طلاب به‌عنوان نماد هویت دینی و مسئولیت‌پذیری آنان در مسیر خدمت به دین و مردم تلقی می‌شود.