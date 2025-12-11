با آغاز بارش‌های زمستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد، مسیر گردنه بیژن به دلیل بارش سنگین برف مسدود شده و تردد در این محور تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: به‌دلیل شدت بارش برف در محدوده گردنه بیژن، تردد در این مسیر کاملاً ممنوع شده و رانندگان باید از ورود به این محور خودداری کنند.

وی افزود: در محور‌های یاسوج–اقلید، یاسوج–شیراز و چرام–باغچه‌سادات و برخی گردنه ها نیز بارش برف گزارش شده است و رانندگان باید با احتیاط کامل حرکت کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.

نیکروز همچنین از شهروندان خواست تا از انجام سفر‌های غیرضروری در شرایط فعلی خودداری کنند و گفت:عدم توجه به هشدار‌های هواشناسی و تجهیز نکردن خودرو‌ها به زنجیرچرخ، می‌تواند باعث بروز حوادث و گرفتاری در مسیر‌های برفی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به وضعیت سایر محور‌های کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:در دیگر مسیر‌های ارتباطی استان، بارش‌ها عمدتاً به شکل باران گزارش شد.

نیکروز در پایان با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران استان خاطرنشان کرد:تمامی نیرو‌های امدادی در آماده‌باش کامل هستند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام لازم برای امدادرسانی به هم‌استانی‌ها انجام شود.