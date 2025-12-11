به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان سمنان گفت: برنامه های هفته بزرگداشت زن شامل ۴۰ برنامه در قالب هشت عرصه، از جمله فضای مجازی، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و پویش حمایت از زنان زندانی، دنبال می‌کند.

کبری اعرابی اجرای طرح «بانوی با‌شکوه» را یکی از برنامه‌های محوری این هفته برشمرد و از عموم مردم دعوت کرد، با حضور در مراسم و نمایشگاه‌های برگزارشده در پایگاه‌ها، مساجد و کانون‌های بسیج، از فعالیت‌ها و دستاوردهای بانوان در عرصه‌های مختلف بازدید کنند