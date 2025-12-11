پخش زنده
امروز: -
محورهای جنوبی و غربی اصفهان به دنبال بارشها لغزنده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان .رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: رانندگان بدون تجهیزات زمستانی وارد محورهای مرتفع نشوند.
سرهنگ علی مولوی با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان اصفهان، افزود: هماکنون محورهای بهارستان، شهرکرد، نجفآباد، بزرگراه آزادگان به سمت شاهینشهر، آزادراه امیرکبیر، محور شهرضا و یاسوج شاهد بارش باران و لغزندگی سطح راه است.
وی با بیان اینکه بارندگی در برخی نقاط مانند مسیرهای مرتفع منجر به کاهش شدید میدان دید شده گفت: این بارندگی احتمال بروز حوادث چندبرخوردی را افزایش میدهد.
بگفته وی رانندگان حتماً پیش از سفر وضعیت هوا و راهها را بررسی کنند و تمامی خودروها بهویژه وسایل نقلیه عبوری از محورهای کوهستانی، تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیرچرخ همراه داشته باشند.