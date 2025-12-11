پخش زنده
آیین اختتامیه دومین رویداد فرهنگی هنری جشنواره جایزه روح الله در خمین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ همزمان با چهارمین دوره هفته فرهنگی بر آستان آفتاب، آیین اختتامیه دومین جشنواره جایزه روح الله در بیت امام خمینی برگزار شد.
در این برنامه مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی گفت: (مصاحبه) دومین رویداد فرهنگی هنری جایزه روحالله در ۶ محور اصلی شامل قصهگویی، داستاننویسی، شعر، طراحی پوستر، خوشنویسی و عکسنوشت برگزار شد و یک بخش ویژه دانشآموزی نیز به آن افزوده شده است.
محمدامین باقری افزود: در مجموع بیش از ۳۰۰ اثر در این محورها و بخش دانشآموزی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که نشاندهنده مشارکت گسترده و استقبال چشمگیر علاقهمندان به فرهنگ و هنر است.
وی بیان کرد: در هر محور یک برگزیده ویژه و چند اثر شایسته تقدیر معرفی و در مراسم امروز از آنان تجلیل به عمل میآید.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی گفت: این رویداد طی چندین ماه به صورت مستمر برگزار شده و هر بخش، همچون طراحی پوستر یا خوشنویسی، در قالب برنامههای مستقل و با حضور هنرمندان و علاقهمندان دنبال شده است.
باقری هدف اصلی جشنواره را شناسایی و معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی و بررسی تأثیرات این ۲ پدیده کمنظیر در دوره معاصر بیان کرد.