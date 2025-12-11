هم‌زمان با فرا رسیدن میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامی‌داشت مقام والای زن و مادر در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، برنامه‌ی «برج‌نگاره» روی بدنه‌ی برج آزادی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این رویداد که از ساعت ۱۹ تا ۲۳ شب گذشته برگزار شد، طرح‌های مرتبط با جایگاه والای حضرت فاطمه (س) و نقش ارزشمند زنان در جامعه، به‌صورت نورپردازی و تصویرپردازی بر برج آزادی به نمایش درآمد.

این برنامه با همکاری دفتر امور بانوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد رودکی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و با حمایت بانک صنعت و معدن برگزار شد.