به مناسبت میلاد خجسته سرور زنان جهان حضرت فاطمه سلام ا... علیها آیین‌های جشن در سراسر استان در حال برگزاریست

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، همزمان با سالروز میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام مادر برنامه‌های جشن و شادمانی در جای جای استان برگزار می‌شود.

گلزار شهدای کرمان هم حال و هوای متفاوتی داشت و میزبان خانواده‌های شهدایی بود که فرزند شهیدشان در این ماه به دنیا آمده بودند:

به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز گرامی‌داشت مقام مادر، در اقدامی ابتکاری سربازان مرکز آموزشی ۰۵ کرمان میزبان مادران شهدای کرمانی بودند.

در این مراسم مادران شهدا از دلتنگی وفراق لاله‌های خود گفتند و سربازان‌هم از دلتنگی هایشان برای مادرانشان و اینکه در استانه روز مادرصد‌ها کیلومتراز خانه مادری دورند.