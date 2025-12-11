پخش زنده
امروز: -
استاندار یزدگفت: زنانِ فرهیخته، تلاشگر و مؤمن در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، سرمایههای عظیم و افتخارات ماندگار دارالعباده هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بایایی در پیامی به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ضمن تبریک روز زن و مادر، زنان فرهیخته و تلاشگر استان را سرمایههای عظیم و افتخارات ماندگار دارالعباده در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توصیف کرد.
در پیام استاندار آمده است: فرارسیدن سالروز میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س)، اسوه بیهمتای ایمان، پاکی، کرامت و شخصیت ممتاز زن مسلمان، فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام والای زنان و مادران این سرزمین است؛ بزرگ بانوانی که با الهام از مکتب حضرتش، ستون استوار خانواده، پرچمداران فرهنگ عفاف و متانت و همراهان پیشرفت و سربلندی جامعهاند.
در استان یزد، زنانِ فرهیخته، تلاشگر و مؤمن در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، سرمایههای عظیم و افتخارات ماندگار دارالعباده دارالعلم به شمار میآیند. حضور مؤثر و نقشآفرینی آنان در کنار مادرانی که با صبر، محبت و ایثار، نسل آیندهساز کشور را تربیت میکنند، شایسته بالاترین تقدیرهاست.
اینجانب ضمن تبریک این روز خجسته، از همه بانوان استان، بهویژه مادران بزرگوار شهدا که تجسم والاترین مراتب ایمان و فداکاریاند، صمیمانه قدردانی میکنم و توفیق، عزت و سرافرازی روزافزون آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.