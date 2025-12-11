پخش زنده
مسابقات پارامچ اندازی در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ پیگریی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولان ایستاده و معلولان نشسته برگزار میشود، ابتدا در بخش دست چپ دنبال شد.
در بخش معلولان ایستاده و نشسته ورزشکاران ایرانی در بخش دست چپ موفق به کسب یک طلا، دو نقره و سه برنز شدند.
در رده نشسته دختران فاطمه حزبیان به نشان طلا و ریحانه روستایی به نشان نقره دست یافتند.
همچنین در رده نشسته پسران ابوالفضل خدادوست صاحب نشان برنز شد.
در رده ایستاده پسران و دختران نیز یاسمین عمادی در ۵۵- کیلوگرم نقره و نگین علی آبادی در همین دسته صاحب نشان برنز شد. عارف صاحبدل نیز در رده ایستاده ۵۵- کیلوگرم پسران برنزی شد.