یک طلا، دو نقره و سه برنز دیگر برای پارامچ اندازان ایران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولان ایستاده و معلولان نشسته برگزار می‌شود، ابتدا در بخش دست چپ دنبال شد.

در بخش معلولان ایستاده و نشسته ورزشکاران ایرانی در بخش دست چپ موفق به کسب یک طلا، دو نقره و سه برنز شدند.

در رده نشسته دختران فاطمه حزبیان به نشان طلا و ریحانه روستایی به نشان نقره دست یافتند.

همچنین در رده نشسته پسران ابوالفضل خدادوست صاحب نشان برنز شد.

در رده ایستاده پسران و دختران نیز یاسمین عمادی در ۵۵- کیلوگرم نقره و نگین علی آبادی در همین دسته صاحب نشان برنز شد. عارف صاحبدل نیز در رده ایستاده ۵۵- کیلوگرم پسران برنزی شد.