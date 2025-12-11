افزایش کیفیت آب آشامیدنی با دستگاههای ریزپالاینده
پنج دستگاه ریزپالاینده تولید داخل با هدف افزایش کیفیت آب آشامیدنی برای تصفیهخانه آب مازندران تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، مدیر طرحهای توسعه منابع آبی شرکت آب منطقهای مازندران از خرید پنج دستگاه ریزپالاینده برای تصفیه خانه آب آشامیدنی شهرهای گروه الف خبر داد و گفت: با هدف افزایش کیفیت آب آشامیدنی شهرهای گروه الف، پنج دستگاه ریزپالاینده که با توان متخصصان داخلی طراحی و تولید شده، توسط شرکت آب منطقهای مازندران خریداری شده و عملیات نصب آنها در حال انجام است.
محمدطاهر بابازاده با بیان این که ریزپالایندهها نقش بسیار مهمی در بهبود فرآیند تصفیه آب آشامیدنی دارند، اظهار کرد: این دستگاه که در اصطلاح تخصصی به آن میکرواسترینر نیز گفته میشود، یکی از اجزای مهم برای افزایش کیفیت آب آشامیدنی است که نقش بسزایی در جداسازی ذرات معلق نظیر جلبکها و رسوبات ریز از آب دارد.
وی افزود: تهیه و نصب این دستگاه که نمونه خارجی آن در تصفیهخانه ساری نصب شده است، برای تصفیهخانه آب آشامیدنی شهرهای گروه الف هم در دستور کار قرار داشت که در چند سال اخیر به دلیل تحریمهای ناجوانمردانه علیه کشورمان، امکان خریداری و واردات آن وجود نداشت.
مدیر طرحهای توسعه منابع آبی شرکت آب منطقهای مازندران گفت: با تکیه بر توان متخصصان داخلی اکنون کشور به دانش تولید این دستگاه دست یافته و شرکت آب منطقهای مازندران نیز اخیرا پنج دستگاه ریزپالاینده تولید شده توسط متخصصان ایرانی را خریداری کرد.
بابازاده با بیان اینکه نصب ریزپالاینده در تصفیهخانه شهرهای گروه الف کیفیت آب آشامیدنی در سامانه آبرسانی زیر پوشش این تصفیهخانه را ارتقا میدهد، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی سد آیتالله صالحی مازندرانی (البرز) و نیاز به حذف بار جلبکی، طراحی، ساخت و نصب این دستگاهها در ورودی تصفیهخانه آب آشامیدنی شهرهای گروه الف مازندران برای حذف ذرات معلق و رسوبات ریز از آب در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد: طراحی و ساخت این دستگاهها با امکان جداسازی ذرات ریز تا ۱۸ میکرون برای حذف حداکثری جلبکها در فرآیند تصفیه از ابتدای سال جاری آغاز شد و خوشبختانه با تکیه بر توانمندی داخلی و بهرهگیری از ظرفیت متخصصان شرکتهای دانشبنیان طی روزهای اخیر به تصفیهخانه شهرهای گروه الف منتقل شد.
مدیر طرحهای توسعه منابع آبی شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه این پنج ریزپالاینده در مجموع توان تصفیه و جلبکزدایی تا ۱۸۰۰ لیتر بر ثانیه را دارند، افزود: در حال حاضر ساخت و حمل دستگاهها به تصفیهخانه پایان یافته و نصب و راهاندازی ریزپالایندهها در مراحل پایانی قرار دارد.
او با اشاره به مشکلات مربوط به دریافت خدمات پس از فروش و تامین قطعات نمونههای خارجی دستگاههای اینچنینی به دلیل تحریمهای دشمنان علیه ایران، اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به تهیه دستگاهها در داخل کشور همه مراحل نصب و خدمات پس از فروش نیز توسط شرکت سازنده انجام شده و برای تامین قطعات و دریافت خدمات مرتبط نیز در آینده چالشی وجود نخواهد داشت.
بابازاده گفت: هزینه ساخت، حمل، نصب و راهاندازی این دستگاهها حدود ۷۰ میلیارد تومان است که فاصله بسیار زیادی با رقم مورد نیاز برای خریداری و حمل و نصب نمونههای خارجی آن دارد.