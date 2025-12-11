به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهش حوزه علمیه اصفهان گفت: معاونت‌های مختلف مرکز مدیریت شامل پژوهش، آموزش، تبلیغ و تهذیب، به‌همراه مرکز تحقیقات کامپیوتری، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز امیر بیان و جامعه‌المصطفی العالمیه در این نمایشگاه حضور دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسن جلالی افزود: برگزاری هم‌زمان این نمایشگاه با اختتامیه جشنواره علامه حلی زمینه آشنایی مسئولان و مهمانان کشوری با ظرفیت‌های پژوهشی حوزه اصفهان را فراهم می‌کند.

وی گفت: در روز‌های پیش‌رو، برنامه‌های رونمایی آثار و گفت‌و‌گو‌های علمی با حضور مؤلفان ادامه خواهد داشت و برخی آثار مانند تألیفات جدید حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی نیز در روز‌های آینده معرفی می‌شود.

جلالی با اشاره به حجم فعالیت‌های پژوهشی امسال بیان کرد: در نیمسال جاری حدود ۶۰ اثر به معاونت پژوهش معرفی شده و از سال گذشته تاکنون، ۷۰ پژوهشگر آثار خود را در مرکز مدیریت ثبت کرده‌اند.

این نمایشگاه تا روز دوشنبه آینده هر روز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در مدرسه علمیه صدر بازار برپا است و میزبان طلاب، پژوهشگران و عموم علاقه‌مندان خواهد بود.