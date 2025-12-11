پخش زنده
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در پیامی فرا رسیدن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، روز زن، روز مادر و سالروز ولادت امام خمینی (ره) را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام سردار نعمت الله باقری به مناسبت ولادت باموی مهر، حضرت فاطمه زهرا (س) به این شرح است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
اللّهمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَهَ وَ ابیها وَ بَعلِها و بَنیها وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها بِعَددِ ما احْاطَ بِه عِلْمُکَ.
اینجانب، همزمان با فرا رسیدن میلاد پرسرور بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، الگوی بیبدیل ایمان، عفاف، مبارزه و دفاع از ولایت و مصادف با سالروز تولد معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) که احیاگر عزت و هویت امت اسلامی بود، این مناسبتهای متبرک را به همهی ملت غیور و بیدار ایران اسلامی، به ویژه بانوان و مادران عزیز و سرافراز استان لرستان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
زنان ایران اسلامی، در پرتو تعالیم ناب فاطمی و رهنمودهای حکیمانهی بنیانگذار جمهوری اسلامی، همواره نقشی بینظیر و تأثیرگذار در تمامی عرصههای سرنوشتساز این ملک ایفا نمودهاند. حضور آگاهانه، متعهدانه و توانمند آنان در میدانهای گوناگون فرهنگی، هنری، کارآفرینی، علمی و پژوهشی، علاوه بر اینکه صحنههای پیشرفت و اقتدار ملی را مزین ساخته، الگویی درخشان از زن تراز اسلامی را به جهانیان معرفی کرده است.
از سوی دیگر، مادران به عنوان قلب تپنده و کانون گرم خانواده، اصلیترین نقش را در تربیت نسلهای صالح و انقلابی بر عهده داشته و دارند. آنان هستند که دامان پاک خویش را اولین مدرسهی عشق به خدا، ولایت، میهن و ارزشهای انسانی قرار دادهاند. در این میان، مادران شهدا و ایثارگران، تاجهای افتخار این مرز و بوم هستند. صبر و مقاومت کمنظیر و ایمان راسخ این شیرزنان، ادامهدهندهی راه شهیدان و پاسدار حرمت خون پاک آنان است و هم اکنون ما مرهون فداکاریها و استواری این مادران بزرگواریم و همیشه به وجود پربرکتشان میبالیم.
سپاه حضرت ابوالفضل (علیهالسلام) همواره خود را مدیون حماسهسازیهای بانوان و مادران این سرزمین میداند و بر خود فرض میشمارد که در راستای خدمتگذاری به آنان و تحقق آرمانهای بلند نظام اسلامی، که ریشه در آموزههای فاطمی و حضرت روح الله (ره) دارد، با تمام توان بکوشد.
از درگاه خداوند متعال، طول عمر با عزت و سلامت برای همهی زنان و مادران ایران اسلامی، به ویژه قهرمانان بیادعای صحنهی مقاومت، مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نعمتالله باقری
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان
۱۹ آذرماه ۱۴۰۴