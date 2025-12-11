ناظر گمرکات آذربایجان شرقی گفت: ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار در مدت سپری شده از امسال از طریق گمرکات تبریز، سهلان، جلفا، نوردوز، مراغه و بناب به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علی اصغر عباس زاده اظهار کرد:از مجموع صادرات هشت ماهه کالا از گمرکات آذربایجان شرقی گمرک تبریز با صادرات ۷۱۲ میلیون دلار کالا به وزن ۸۶۲ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و گمرک نوردوز با صادرات ۱۹۷ میلیون دلار کالا به وزن ۹۱۹ هزار تن در جایگاه دوم و سایر گمرکات استان در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد:عمده اقلام صادرات قطعی گمرکات آذربایجان شرقی در این مدت چدن، آهن و فولاد به ارزش ۲۲۴.۶ میلیون دلار، میوه‌های خوراکی، پوست مرکبات و خربزه به ارزش ۱۴۷.۶ میلیون دلار، محصولات پتروشیمی و مصنوعات پلاستیکی به ارزش ۱۴۴.۱ میلیون دلار، مس و مصنوعات از مس به ارزش ۸۲.۵ میلیون دلار و لوکوموتیو و علایم ریلی به ارزش۷۲ میلیون دلار بوده که عمده این اقلام به کشور‌های ترکیه، ارمنستان، عراق، افغانستان و گرجستان صادر شده است.

ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی همچنین به عملکرد واردات قطعی کالا از گمرکات استان طی امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت ۳۱۲.۶ هزار تن کالا به ارزش ۹۴۱ میلیون و ۵۱۶ هزار دلار از طریق گمرکات تبریز، سهلان، جلفا و نوردوز وارد کشور شده است.

مدیر کل گمرک تبریز افزود: عمده اقلام وارداتی به استان شامل ماشین آلات و وسایل مکانیکی به ارزش ۱۴۴.۶ میلیون دلار، وسایل نقلیه زمینی و اجزا و قطعات به ارزش ۱۱۵.۲ میلیون دلار، توتون و تنباکو به ارزش ۱۰۷.۲ میلیون دلار، گوشت به ارزش ۵۶.۵ میلیون دلار و شمش طلا به ارزش ۵۵.۴ میلیون دلار و برخی اقلام مجاز دیگر بوده که این اقلام بیشتر از کشور‌های ترکیه، چین، امارات متحده عربی، آلمان و ژاپن وارد شده است.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی به واردات کالا‌های اساسی از گمرکات استان طی امسال هم اشاره و بیان کرد: در این مدت ۷۴.۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۴۰.۳ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

وی درآمد گمرکات آذربایجان شرقی را طی امسال ۷۸ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد:این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد رشد نشان می‌دهد

عباس زاده همچنین با اشاره به انجام تشریفات گمرکی در حوزه مسافری از طریق گمرکات استان گفت: در هشت ماهه امسال ۳۷۵ هزار و ۳۳۵ مسافر ورودی و ۳۷۷ هزار و ۷۶۷ مسافر خروجی از گمرکات استان خدمات تشریفات مسافری دریافت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل هم در ورود و هم در خروج مسافر ۴ درصد افزایش داشته است.