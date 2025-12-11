بر اساس برآوردهای اولیه این منبع توان تولید روزانه بیش از ۲۲۸۰ بشکه نفت و ۵۳ میلیون فوت مکعب گاز را دارد. این کشف پس از انجام حفاری های عمیق صورت گرفته و بهعنوان یکی از مهمترین منابع جدید انرژی در سالهای اخیر ارزیابی میشود. به گفته کارشناسان بهرهبرداری از این چاه، ذخایر داخلی انرژی پاکستان را تقویت کرده و وابستگی به واردات را کاهش خواهد داد. گسترش تولید داخلی در حالی اهمیت پیدا کرده که کشور همچنان با بحران کمبود گاز در فصل زمستان روبهرو است. در بسیاری از شهرهای این کشور در حال حاضر، گاز خانگی تنها حدود ۶ تا ۷ ساعت در شبانهروز در دسترس است و ساعات باقیمانده با محدودیت شدید همراه است؛ موضوعی که نارضایتی مردم را افزایش داده است.