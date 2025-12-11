شرکت ملی نفت و گاز پاکستان از کشف ذخایر جدید نفت و گاز در ایالت خیبر پختونخوا خبر داد که می‌تواند به تأمین نیازهای انرژی کشور کمک کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «هم نیوز»، سخنگوی سازمان توسعه نفت و گاز پاکستان (OGDCL) اعلام کرد که در منطقه «کوهات» یک منبع تازه نفت و گاز شناسایی شده است.

بر اساس برآوردهای اولیه این منبع توان تولید روزانه بیش از ۲۲۸۰ بشکه نفت و ۵۳ میلیون فوت مکعب گاز را دارد.

این کشف پس از انجام حفاری‌ های عمیق صورت گرفته و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع جدید انرژی در سال‌های اخیر ارزیابی می‌شود.

به گفته کارشناسان بهره‌برداری از این چاه، ذخایر داخلی انرژی پاکستان را تقویت کرده و وابستگی به واردات را کاهش خواهد داد.

گسترش تولید داخلی در حالی اهمیت پیدا کرده که کشور همچنان با بحران کمبود گاز در فصل زمستان روبه‌رو است.

در بسیاری از شهرهای این کشور در حال حاضر، گاز خانگی تنها حدود ۶ تا ۷ ساعت در شبانه‌روز در دسترس است و ساعات باقی‌مانده با محدودیت شدید همراه است؛ موضوعی که نارضایتی مردم را افزایش داده است.