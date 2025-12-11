کهگیلویهوبویراحمد از استانهای برتر کشور در اعزام راهیان نور دانشآموزی
کهگیلویهوبویراحمد با اعزام بیش از ۴ هزار دانش آموز به اردوی راهیان نور و بهلحاظ کیفیت اعزام جزو استانهای برتر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،سرگرد مصطفی گلستانی، مسئول بسیج دانشآموزی استان گفت: با اعزام دوازدهمین کاروان راهیان نور دانشآموزی استان تاکنون حدود چهار هزار و چهارصد دانشآموز شرکت کردهاند.
سرگرد گلستانی با اشاره به اینکه تلاش ما این است که تعداد اعزامها را به بیش از پنجهزار نفر برسانیم افزود: بهلحاظ کیفیت اعزام و نسبت مشارکت دانشآموزان، کهگیلویهوبویراحمد جزو استانهای برتر کشور است و عملکرد آن در ارزیابی وزارت آموزشوپرورش و سازمان بسیج دانشآموزی برجسته بوده است.
وی با اشاره به هماهنگی نهادهای دخیل در اجرای اردوها گفت: آموزشوپرورش، سپاه، نواحی، حوزههای بسیج دانشآموزی و مجموعه راهیان نور هرکدام نقش مشخصی دارند و فعالیتها مانند قطعات یک پازل در کنار هم برنامه را کامل میکند.
گلستانی با بیان اینکه تیمهای پیشرو پیش از ورود کاروانها شرایط یادمان را بررسی میکنند تا دانشآموزان در فضایی باکیفیت روایتگری و زیارت را تجربه کنند افزود: همچنین برای جلوگیری از ازدحام در یادمانها، زمان ورود و خروج کاروانها بهصورت شناور تنظیم شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان کهگیلویهوبویراحمد هم بر نقش مهم اردوهای راهیان نور در تربیت فرهنگی و هویتی دانشآموزان و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
ایوب رضایی در جمع عوامل اجرایی راهیان نور در اردوگاه شهید مسعودیان اهواز با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن ضمن قدردانی از زحمات عوامل اجرایی گفت: اردوی راهیان نور یک کلاس درس بدون دیوار است که واقعیت هایش بیش از هر کتابی سخن می گوید .
وی با تأکید بر اثرگذاری اردوهای راهیان نور گفت: در بازدیدهایی که از مدارس داشتیم، حتی دانشآموزان دختر با اشتیاق درخواست میکردند که دوباره به این اردو اعزام شوند. این نشاندهنده عمق اثرگذاری معنوی و معرفتی این سفرهاست.
رضایی با اشاره به وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد میان حضور دانشآموزان در برنامههای فرهنگی تربیتی از جمله راهیان نور و کاهش آسیبهای اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد.
مدیرکل آموزشوپرورش با اشاره به نقش برنامههای مکمل افزود: سال گذشته بیش از ۸ هزار دانشآموز در اعتکاف شرکت کردند که رشد چشمگیری داشت. این استمرار برنامهها بعد از راهیان نور، اثر تربیتی را چند برابر میکند.