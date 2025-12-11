نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دهدز گفت: گسترش کیفی و کمی ارائه خدمات بهداشت و درمان به شهروندان دسترسی مردم منطقه به این خدمات را به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشیده است.

بهبود دسترسی مردم صیدون به خدمات بهداشت و درمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیم‌پور با اشاره به تحولات زیرساختی قابل توجه شبکه بهداشت و درمان صیدون و همچنین گسترش کیفی و کمی خدمات ارائه شده به شهروندان گفت: این پیشرفت‌ها، دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی و بهداشتی را به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشیده است.

وی اظهار کرد: در یک سال اخیر مجموعه‌ای از اقدامات قانونی، تجهیزاتی و خدماتی در حوزه سلامت شهرستان صیدون انجام شده که تاثیر مستقیم بر ارتقای کیفیت خدمات و دسترسی مردم به امکانات درمانی داشته است.

ابراهیم پور با بیان اینکه در بخش اقدامات قانونی، مجوز کمیسیون ماده ۲۰ برای توسعه ساختاری شبکه بهداشت صیدون اخذ و ارتقای مرکز خدمات جامع سلامت نیز انجام شد، بیان داشت: موافقت اصولی این مجموعه‌ها در مرحله نهایی صدور پروانه بهره‌برداری قرار دارد.

نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دهدز در تشریح توسعه زیرساخت‌ها گفت: راه‌اندازی مرکز خدمات جامع سلامت سراسیاب، تجهیز و بهسازی خانه‌های بهداشت روستایی و نصب سیستم‌های برق اضطراری و دیزل‌ژنراتور مرکز شبانه‌روزی صیدون با هزینه‌ای بیش از چهار میلیارد ریال انجام شده است.

وی افزود: همچنین سیستم برق‌رسانی زنجیره سرد واکسن با اعتبار بیش از سه میلیارد ریال راه‌اندازی شده و واحد‌های مالی و دارویی شبکه از باغملک تفکیک و مستقل شده‌اند.

نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دهدز ادامه داد: با هدف افزایش پوشش خدمات در مناطق محروم، طرح دهگردشی تیم‌های سلامت در روستا‌ها فعال شده و واحد نمونه‌گیری آزمایشگاهی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی راه‌اندازی شده است.

ابراهیم پور افزایش نیروی انسانی را از مهمترین تحولات سال گذشته عنوان کرد و گفت: تعداد پزشکان، نیرو‌های تخصصی و پرسنل خدماتی به طور چشمگیری افزایش یافته و ردیف سازمانی جدید برای استقرار سرپرست مرکز بهداشت صیدون ایجاد شده است.

وی ارتقای شاخص‌های سلامت را نتیجه این اقدامات دانست و افزود: شاخص‌های بهداشتی آب و محیط به طور قابل‌توجهی بهبود یافته و در بخش سلامت بارداری و موالید نیز رشد چشمگیری حاصل شده است.

ابراهیم‌پور تاکید کرد: این مسیر توسعه با هدف ارائه خدمات عادلانه و کاهش محرومیت در حوزه سلامت ادامه خواهد داشت و طرح‌های بهداشتی و درمانی نیمه‌تمام شهرستان صیدون با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز مشاوره ازدواج شهرستان با اعتبار پنج میلیارد ریال به عنوان دیگر اقدام قابل توجه در این شهرستان یاد کرد.