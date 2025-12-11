پرونده رقابت دسته وزنی ۵۵ کیلوگرم دختران پاراوزنه برداری ایران با کسب دو نشان برنز بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی برای مهدیه محمدی و سمانه صادقی بسته شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت دسته وزنی ۵۵ کیلوگرم دختران پاراوزنه برداری برای کاروان کشورمان با حضور دو نماینده از ایران (مهدیه محمدی و سمانه صادقی حصار) در دومین روز از بازی‌ها برگزار شد. در این دسته وزنی که بجز ملی پوشان کشورمان چهار وزنه بردار دیگر نیز از کشور‌های ازبکستان، سوریه و اندونزی حضور داشتند ملی پوشان کشورمان موفق شدند صاحب دو نشان برنز آسیایی شوند.

مهدیه محمدی با مهار وزنه ۳۶ کیلوگرم و سمانه صادقی حصار با ثبت وزنه ۵۶ کیلوگرم در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی موفق شدند روی سکوی سومی دسته وزنی ۵۵ کیلوگرم دختران ایستاده و صاحب دو نشان برنز در بازی‌های ۲۰۲۵ امارات شوند.