در دوره فعالیت سامانه بارشی در هفته جاری سردشت با ۱۱۵میلی متر پیشتاز ثبت بارشها در آذربایجان غربی ود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی در تشریح این خبر گفت: سردشت در ۷۲ ساعت فعالیت سامانه بارشی در استان با ثبت ۱۱۵.۹ میلیمتر بیشترین بارندگی استان را به خود اختصاص داده است، پس از آن، شهرهای پیرانشهر با ۷۸.۴ و اشنویه با ۵۴.۵ میلیمتر در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
محمد قربان پورافزود: در مرکز استان، ایستگاههای دانشگاه نازلو (۳۷.۳ میلیمتر)، شهر ارومیه (۳۵.۱ میلیمتر) و ایستگاه هواشناسی ارومیه (۲۹.۵ میلیمتر) نیز بارش چشمگیری را تجربه کردند.
وی در ادامه گفت: در مناطق میانی و شرقی استان نیز بارشهایی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر ثبت شده است؛ از جمله درمیزان باشر مهاباد (۳۱ میلیمتر)، در تختسلیمان (۳۰.۲ میلیمتر)، درمیاندوآب (۲۷.۴ میلیمتر) ودر بوکان (۲۶ میلیمتر) بوده است.
قربان پور گفت: مقداربارش در بخشهای شمالی آذربایجان غربی کمتر بود بطوری که ماکو با ۶.۱، پلدشت ۵.۹، خوی ۴.۳ و شوط با ۲.۴ میلیمتر و کمینه بارش در ایستگاه چایپاره با ۱.۵ میلیمتر گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی تاکید کرد: با توجه به تداوم سامانه بارشی و اشباع شدن خاک در مناطق جنوبی، احتمال وقوع روانآب و افزایش سطح آب رودخانهها وجود دارد و شهروندان باید از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.