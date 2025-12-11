معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، منابع خوبی فراهم کرده است گفت: برای بقای دانشگاه‌ها باید از قانون جهش دانش بنیان به نحو شایسته استفاده کرد و دانشگاهی موفق است که بیشتر درباره این قانون بداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور امروز پنجشنبه در چهل و سومین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک گفت: در قانون جهش تولید دو ماده داریم یکی بند «ت» ماده ۱۱ که به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و خودشان هم تا مدتی می‌توانند بهره‌برداری کنند.

وی افزود: اگر بخواهیم عملکرد آن را در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعلام کنیم ۳ سرمایه‌گذار در ۴ دانشگاه به ارزش ۵۵۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۵ طرح توسط ۴ سرمایه‌گذار تایید شده که ارزش آن ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است و دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر و علوم‌پزشکی شیراز در این زمینه فعال بوده‌اند.

افشین افزود: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در زیست بوم علمی کشور اتفاق افتاده که ناچیز است و احتمالا هنوز نگرانی‌های در خصوص مالیات وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ماده ۱۳ این قانون نیز می‌گوید اگر دانشگاه‌ها آر‌ اند دی (فرایند تحقیق و توسعه) را به بخش خصوصی واگذار کنند جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنها خواهد بود، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ از این محل ۱۷۹ طرح در قالب ۳۲۷ میلیارد تومان انجام شده که عموما پروژه‌های کوچک بوده و ۱۲۳ شرکت در این حوزه ورود کرده‌اند.

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: متوسط تصویب طرح‌ها ۹۰ درصد بوده است و پیش از این، روند بررسی‌ها طولانی بود، اما اکنون به ۳۶ روز رسیده و کمتر هم خواهد شد.

افشین گفت : مجریان پیشتاز در اجرای ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فردوسی مشهد، شیراز، جهاد دانشگاهی خراسان، شهید بهشتی، پژوهشگاه پلیمر، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، گیلان، صنعتی شیراز و علم و صنعت بوده‌اند و اگر اسم سایر دانشگاه‌ها نیست باید حتما به ما مراجعه کنند.

وی افزود: سعدی می‌گوید سه چیز پایدار نمی‌ماند علم بدون بحث، حکومت بدون مردم و مال بدون تجارت من امروز به این موارد، صنعت بدون تجارت را هم اضافه می‌کنم و برای بقای دانشگاه‌ها باید از قانون جهش دانش بنیان به نحو شایسته استفاده کرد و دانشگاهی موفق است که بیشتر درباره این قانون بداند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان افشین تصریح کرد: این قانون پنجره فرصتی است که باز شده، اما دانشگاه‌های آگاهی کاملی از این قانون ندارند بنابر این نیازمند موج بزرگ آگاهی رسانی هستیم تا زیست بوم آن درک شود.

افشین اظهار داشت: چالش اول ما عدم آگاهی از قانون و چالش دوم سمت عرضه است یعنی شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های ما توان پاسخگویی به نیاز صنعت را دارند یا خیر؟ که نیازمند ارتباط تنگاتنگ میان این دو است.

وی بیان کرد: این قانون برای قسمت عرضه نوشته شده و اگر ورودی آن اجرا نشود دیگر علمی باقی نمی‌ماند از این رو باید ببینیم با رصد فناوری‌های دنیا می‌توانیم فناوری را به سطح یک دانشگاه‌ها بیاوریم یا خیر؟

معاون علمی رئیس جمهور افزود: چالش سوم پول است قانون جهش تولید دانش‌بنیان توانسته منابع خوبی فراهم کند و در بخش خام فروشی خواهان اخذ عوارض شده است بخشی هم درباره انرژی تجدیدپذیر است، اما به تدریج هر بخش از این درآمد‌ها را با مذاکره حذف می‌کنند و در این دو سال اخیر بخش مهمی از درآمد‌های این قانون را از دست داده‌ایم.

افشین با اشاره به اینکه در همین فقره (حذف عوارض خام فروشی) ۵ همت از درآمد معاونت علمی فناوری حذف شد، ادامه داد: کل بودجه معاونت علمی ۲۳ همت است که نصف آن برای صندوق شکوفایی است و بودجه این معاونت در مجموع ۱۱ همت است.

وی افزود: در گذشته یک هزار شرکت دانش‌بنیان داشتیم و بودجه معاونت علمی ۲ همت بود یعنی ۲۰۰ میلیون دلار؛ اما اکنون شرکت‌ها ۱۰ هزار فقره شده و بودجه معاونت علمی، ۱۰۰ میلیون دلار شده است یعنی شرکت‌های متقاضی ۱۰ برابر شده‌اند ولی بودجه نصف شده است؛ لذا باید به سمت مالیات برویم.

معاون علمی رئیس جمهور تصریح کرد: چالش چهارم تعارض منافع است عموما وقتی در دستگاه‌های دولتی فناوری وارد می‌شود دفاعی عمل می‌کنند، چون فناوری به معنی شفافیت و رقابت است و دستگاه‌های دولتی مقاومت نشان می‌دهند که باید این حالت تدافعی شکسته شود.

افشین گفت: چالش پنجم این است که بخش بزرگی از قانون اجرا نشده است و دانشگاه‌ها باید بررسی کنند که آیا بند «چ» ماده ۴ را اجرا کرده‌اند یا نه؟ ماده ۵ این قانون می‌گوید دانشگاه‌ها می‌توانند دانش تولیدی خود را صادر کنند حتی گفته شده اگر کسی مشارکت نمی‌کند می‌توانید پایان‌نامه‌ها را رایگان واگذار کنید.

وی خاطرنشان کرد: باید سیستم کنونی را به کارآفرینی سیاست تبدیل کنیم یعنی رئیس دانشگاه خود را در نقش کارآفرین ببیند باید آیین‌نامه‌هایی بنویسید که کارآفرین باشد.

افشین خطاب به روسای دانشگاه‌ها گفت: شما خط مقدم حل این چالش‌ها هستید و ما می‌توانیم کلید حل این معما‌ها را در دست بگیریم که لازمه آن مطالعه قانون است از منابع مالی صیانت کنیم؛ از منافع بخشی به سمت منافع ملی کوتاه بیاییم؛ در این صورت ایران آینده، تصویری درخشان در منطقه دارد.

چهل و سومین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد دسترسی مستقیم به رهبران پژوهشی کشور (گردهمایی بزرگ صنعت و دانشگاه) با حضور حسین سیمایی وزیر علوم، مدنی زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور، روسا و معاونان پژوهشی ۱۵ دانشگاه سطح یک کشور و حدود ۵۰ نفر از مدیران شرکت‌های منتخب دانش بنیان اکنون در دانشگاه تهران در حال برگزاری است.