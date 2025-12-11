پخش زنده
امروز: -
مرحله استانی سومین جشنواره سرود فجر استان از امروز در کرمان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مرحله استانی سومین جشنواره سرود فجر استان امروز در کرمان آغاز به کار کرد.
معاون فرهنگی هنری سپاه ثارالله استان کرمان گفت: ۲۷۳ گروه سرود از سراسر استان آثار خود را به سایت جشنواره ارسال کردند که از این تعداد ۲۱ گروه برگزیده و امروز و فردا در مرحله استانی رقابت میکنند.
سرهنگ رسول رستمی افزود: در مجموع در دو رده سنی نوجوانان و جوانان و ویژه دختران و پسران، ۱۲ گروه اول تا سوم انتخاب و گروههای اول به مرحله کشوری سرود فجر راه مییابند.