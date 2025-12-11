

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مرحله استانی سومین جشنواره سرود فجر استان امروز در کرمان آغاز به کار کرد.

معاون فرهنگی هنری سپاه ثارالله استان کرمان گفت: ۲۷۳ گروه سرود از سراسر استان آثار خود را به سایت جشنواره ارسال کردند که از این تعداد ۲۱ گروه برگزیده و امروز و فردا در مرحله استانی رقابت می‌کنند.

سرهنگ رسول رستمی افزود: در مجموع در دو رده سنی نوجوانان و جوانان و ویژه دختران و پسران، ۱۲ گروه اول تا سوم انتخاب و گروه‌های اول به مرحله کشوری سرود فجر راه می‌یابند.