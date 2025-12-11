به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آویژه صنعت با کسب نتایج خوب در مراحل گروهی، جواز حضور در مرحله حساس پلی‌آف لیگ بسکتبال نوجوانان کشور را کسب کرده و در این مرحله، میزبان تیم کردستانی است.

این رقابت حساس در دو دیدار رفت و برگشت در شهر مشهد برگزار می‌شود که بازی اول، امروز پنجشنبه، ۲۰ آذر، ساعت ۱۷ و بازی دوم، روز جمعه، ٢١ آذر، ساعت ۱۲ خواهد بود.

هر دو دیدار، در سالن ورزشی شادروان علی حمیدی مشهد برگزار خواهد شد.